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Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая - фото 1

Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-024
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0.122 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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