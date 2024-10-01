Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр136 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный
Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая
Салатник «Студио Ро» керамика, черный
Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный
Салатник стекло 0,55 л, прозрачный
Нож столовый «Исео»
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 3 л
Бокал для вина «Ультим», 0.47л
Тарелка «Агат»
Хайбол «Айлэнд», 360мл, стекло, прозрачный
Креманка «Версатиль» стекло
Креманка «Айс Виль» стекло, прозрачная
Креманка «Айс Виль» прозрачная, стекло
Креманка «Виктория» стекло
Креманка «Сорбет» стекло, прозрачная
Креманка «Проотель» нержавеющая сталь
Креманка «Аляска» стекло
Креманка квадратная полистирол пищевой
Креманка квадратная полистирол пищевой, прозрачная
Креманка «Япония» полистирол пищевой
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный
Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая
Салатник «Студио Ро» керамика, черный
Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный