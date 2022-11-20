Характеристики товара
Описание
Высота: 1105-1205 мм
Ширина: 700 мм
Глубина: 750 мм
Высота до сидения: 480-580 мм
Производство - Россия
Высота: 1105-1205 мм
Ширина: 700 мм
Глубина: 750 мм
Высота до сидения: 480-580 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Чендлер велюр зеленый
Кресло Шале велюр зеленый
Кресло Шале велюр розовый
Кресло Шале велюр синий
Стационарные опоры для офисных кресел