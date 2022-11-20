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Стул Шейл, коричневый

Артикул: CH-053-245
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Утонченный стул «Шейл» – удачное решение для кухни как в современном, так и в классическом стиле. Элегантный силуэт и приятные нежные цвета обивки добавят изысканности помещению. Широкая спинка имеет боковые отступы, похожие на крылья: такая форма обеспечивает особый комфорт посадки. Для придания дополнительного комфорта каркас наполнен специальным наполнителем, что делает отдых еще более комфортным. Прямые ножки имеют форму в виде перевернутого конуса, это делает стул более устойчивым. А наконечники на ножках стульев защищают поверхность пола от нежелательных повреждений.

Толщина сиденья, мм: 70.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота спинки445 мм
  • ОбивкаВелюр ULTRA CHOCOLATE
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки17.40 кг
  • Информация о доставкеВ коробке - 2шт

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