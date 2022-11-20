Характеристики товара
Описание
Утонченный стул «Шейл» – удачное решение для кухни как в современном, так и в классическом стиле. Элегантный силуэт и приятные нежные цвета обивки добавят изысканности помещению. Широкая спинка имеет боковые отступы, похожие на крылья: такая форма обеспечивает особый комфорт посадки. Для придания дополнительного комфорта каркас наполнен специальным наполнителем, что делает отдых еще более комфортным. Прямые ножки имеют форму в виде перевернутого конуса, это делает стул более устойчивым. А наконечники на ножках стульев защищают поверхность пола от нежелательных повреждений.
Толщина сиденья, мм: 70.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Высота спинки445 мм
- ОбивкаВелюр ULTRA CHOCOLATE
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки17.40 кг
- Информация о доставкеВ коробке - 2шт