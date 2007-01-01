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Настоящее фото товара Кресло Куб, золото/ синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Куб, золото/ синий велюр
50 оценок
19 890
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Реальное изображение товара 1 Кресло Куб, золото/ синий велюр производства ChiedoCover

Кресло Куб, золото/ синий велюр

Артикул: CH-021-633
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота700 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Куб - элегантная модель для ресторанов и гостиниц.

Подходит для: рестораны, отели, лаунж-зоны.

Преимущества:

- изящный дизайн
- комфорт для гостей
- подходит для различных интерьеров

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота700 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветзолотой, синий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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