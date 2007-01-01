Характеристики товара
Описание
Кресло Куб - элегантная модель для ресторанов и гостиниц.
Подходит для: рестораны, отели, лаунж-зоны.
Преимущества:
- изящный дизайн
- комфорт для гостей
- подходит для различных интерьеров
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота700 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасасталь
- Цветзолотой, синий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет