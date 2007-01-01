Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Bedlam, черный, красный
Кресло Bedlam, черный, красный
11 оценок
39 490
Кресло Bedlam, черный, красный - фото 1
Кресло Bedlam, черный, красный

Артикул: CH-083-702
11 оценок
Основные характеристики
  Ширина700 мм
  Высота1150/1125 мм
  Глубина сиденья413 мм
  Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное – это сочетание стиля, функциональности и комфорта для длительного пребывания за компьютером. Телескопическая подставка для ног поможет организовать комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка кресла из сверхпрочной сетки легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
Наличие телескопической подставки для ног не только помогает создать удобное положение для ног, но и способствует улучшению кровообращения, снимая напряжение с мышц и суставов.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса.
Максимальная нагрузка – 125 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1150/1125 мм
  • Глубина сиденья413 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьясетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28.97 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Кресло Bedlam, черный, красный
Кресло Bedlam, черный, красный
39 490
