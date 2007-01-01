Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Bedlam, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Bedlam, черный, серый
6 оценок
39 490
Кресло Bedlam, черный, серый - фото 1Кресло Bedlam, черный, серый - фото 2Кресло Bedlam, черный, серый - фото 3Кресло Bedlam, черный, серый - фото 4Кресло Bedlam, черный, серый - фото 5Кресло Bedlam, черный, серый - фото 6Кресло Bedlam, черный, серый - фото 7Кресло Bedlam, черный, серый - фото 8Кресло Bedlam, черный, серый - фото 9Кресло Bedlam, черный, серый - фото 10Кресло Bedlam, черный, серый - фото 11Кресло Bedlam, черный, серый - фото 12Кресло Bedlam, черный, серый - фото 13Кресло Bedlam, черный, серый - фото 14Кресло Bedlam, черный, серый - фото 15Кресло Bedlam, черный, серый - фото 16Кресло Bedlam, черный, серый - фото 17Кресло Bedlam, черный, серый - фото 18Кресло Bedlam, черный, серый - фото 19Кресло Bedlam, черный, серый - фото 20Кресло Bedlam, черный, серый - фото 21
Кресло Bedlam, черный, серый

Артикул: CH-083-701
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1150/1125 мм
  • Глубина сиденья413 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное – это сочетание стиля, функциональности и комфорта для длительного пребывания за компьютером. Телескопическая подставка для ног поможет организовать комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка кресла из сверхпрочной сетки легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
Наличие телескопической подставки для ног не только помогает создать удобное положение для ног, но и способствует улучшению кровообращения, снимая напряжение с мышц и суставов.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса.
Максимальная нагрузка – 125 кг.
Кресло – передовые технологии для тех, кто ценит подлинный комфорт!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1150/1125 мм
  • Глубина сиденья413 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьясетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки29.06 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Кресло Bedlam, черный, серый
Кресло Bedlam, черный, серый
39 490
В корзине

