Характеристики товара
Описание
Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а обивка из велюра выглядит очень изысканно.
Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.
Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина550 мм
- Высота740/840 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки9.50 кг