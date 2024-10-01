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Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый - фото 1Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый - фото 2Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый - фото 3Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый - фото 4Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый - фото 5Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый - фото 6Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый - фото 7

Кресло офисное ROSS, велюр, серо-зеленый

Артикул: CH-067-977
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а обивка из велюра выглядит очень изысканно.

Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.

Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740/840 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки9.50 кг

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