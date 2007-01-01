Характеристики товара
Описание
Лучший выбор современного руководителя. Работайте с удовольствием, вдохновляйтесь, принимайте важные решения! Проводить время в этом кресле - одно удовольствие. Ощущение комфорта благодаря мягким элементам подголовника, спинки и сиденья, черный металлический каркас и узкая крестовина задают современный стиль креслу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина635 мм
- Высота1090/1190 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья520/620 мм
- Высота спинки565 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки390 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет