Настоящее фото товара Кресло Caifen Comfort В, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen Comfort В, черный
12 оценок
17 290
Кресло Caifen Comfort В, черный - фото 1Кресло Caifen Comfort В, черный - фото 2Кресло Caifen Comfort В, черный - фото 3Кресло Caifen Comfort В, черный - фото 4Кресло Caifen Comfort В, черный - фото 5
Кресло Caifen Comfort В, черный

Артикул: CH-080-094
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Лучший выбор современного руководителя. Работайте с удовольствием, вдохновляйтесь, принимайте важные решения! Проводить время в этом кресле - одно удовольствие. Ощущение комфорта благодаря мягким элементам подголовника, спинки и сиденья, черный металлический каркас и узкая крестовина задают современный стиль креслу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья520/620 мм
  • Высота спинки565 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

