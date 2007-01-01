Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Naomi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Naomi, черный
8 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Naomi, черный - фото 1Кресло Naomi, черный - фото 2Кресло Naomi, черный - фото 3Кресло Naomi, черный - фото 4Кресло Naomi, черный - фото 5
NEW

Кресло Naomi, черный

Артикул: CH-080-119
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота990/1090 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Naomi, благодаря своему современному и оригинальному дизайну, прекрасно подходит для стильного офиса. Изогнутая спинка с эргономичной формой гарантирует отличную поддержку позвоночника, обеспечивая комфорт и продуктивность в течение всего рабочего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота990/1090 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Высота спинки600 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки335 мм
  • Вес упаковки13.45 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное Атум S белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атум S белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Атум S белый

6
Фотография товара Кресло Zero Ткань Черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Черно-серый

5
В наличии 73 шт.
Фотография товара Кресло Serval X Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Serval X Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена

Кресло Serval X Экокожа Черный

11
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный

14
В наличии 173 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-B Black

13
Фотография товара Кресло College CLG-425 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-425 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-425 MBN-B Black

10
Настоящее фото товара Кресло Сатурн Хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Кресло Сатурн Хром

7
Фотография товара Кресло Ray, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ray, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Кресло Ray, черный, хром

14
Фотография товара Кресло Scott, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Scott, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Scott, хром

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/горчичный

8
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Golem, темно-серый

15
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Chrome серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Fix Chrome серый экокожа

85
В наличии 142 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло офисное / Стартрек / серая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Стартрек / серая сетка , произведённого компанией ChiedoCover
25 900
Оптовая цена

Кресло офисное / Стартрек / серая сетка

42
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Aragon белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Aragon белое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 29042
22 590 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Aragon белое

42
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый

13
Настоящее фото товара Кресло Танго 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло Танго 2Д

6
Фотография товара Кресло Oxford, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oxford, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Кресло Oxford, хром

10
Фотография товара Кресло Carter, белый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Carter, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло Carter, белый пластик

9
Фотография товара Кресло компьютерное Пуффи хром/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Пуффи хром/графит, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Пуффи хром/графит

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт жёлтый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка

6
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый

8
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Кресло Naomi, черный
Кресло Naomi, черный
12 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности