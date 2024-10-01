Характеристики товара
Описание
Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.
Страна производства КНР
Материал обивки экокожа
Подлокотники регулируемые в четырех направлениях
Механизм качания мультиблок с фиксацией угла наклона в 4 положениях
Крестовина черный металл
Дополнительные регулировки регулировка спинки по углу наклона (135 градусов), встроенная регулировка поясничной поддержки
Максимальная нагрузка 180 кг
Гарантия 3 года
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина690 мм
- Высота420 мм
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.25 м3