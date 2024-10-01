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Компьютерное поворотное кресло Brave af-8 walker black, черный

Артикул: CH-067-665
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Страна производства КНР
Материал обивки экокожа
Подлокотники регулируемые в четырех направлениях
Механизм качания мультиблок с фиксацией угла наклона в 4 положениях
Крестовина черный металл
Дополнительные регулировки регулировка спинки по углу наклона (135 градусов), встроенная регулировка поясничной поддержки
Максимальная нагрузка 180 кг
Гарантия 3 года

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота420 мм
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.25 м3

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