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Настоящее фото товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Ultra T, сетка черный
32 оценки
11 090
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло Ultra T, сетка черный - фото 1Офисное кресло Ultra T, сетка черный - фото 2

Офисное кресло Ultra T, сетка черный

Артикул: CH-024-091
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1110/1210 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Важнейшие характеристики для пользователя:
Обивка спинки из черной сетки: Обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая нагревание и чрезмерное потение даже в самые напряженные рабочие дни.
Эргономика и поддержка: Кресло оборудовано удобными пластиковыми подлокотниками, поддержкой для поясницы и подголовником, что помогает сохранять правильную осанку и снижает риск усталости.
Механизм качания «ТопГан»: Механизма качания с фиксацией в рабочем положении добавляет гибкости в настройке под личные предпочтения каждого пользователя.
Крепкий каркас: Немонолитный каркас в сочетании с хромированной стальной крестовиной увеличивает срок службы кресла, гарантируя его надежность и стабильность.
Ролики для паркета: С диаметром штока 11 мм позволяют использовать кресло на различных поверхностях без опасности повредить их.
Универсальность: Способность выдерживать нагрузку до 120 кг и регулировка под различный рост (до 200 см) делают это кресло идеальным выбором для широкого круга пользователей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1110/1210 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес10,2 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки815 мм
  • Высота упаковки591 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки11.63 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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