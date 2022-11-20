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Обивка: ткань + сеткаМеханизм: Топган Каркас: немонолитный Крестовина: хром Ролики: для паркета
Вес: 11,5кгОбъем: 0,11м3
Кресло Эмир
Стул Микс
Стул-кресло Самба, белый
Кресло Swing, черный/ винный
Opera CF Mesh Коричневый
Стул Азиль
Стул ST-24, крем
Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 светло-синий правый угол
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 серый левый угол
Кресло Ева HR
Стол Лидер 1