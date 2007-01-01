Характеристики товара
Описание
Важнейшие характеристики для пользователя:
Обивка спинки из черной сетки: Обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая нагревание и чрезмерное потение даже в самые напряженные рабочие дни.
Эргономика и поддержка: Кресло оборудовано удобными пластиковыми подлокотниками, поддержкой для поясницы и подголовником, что помогает сохранять правильную осанку и снижает риск усталости.
Механизм качания «ТопГан»: Механизма качания с фиксацией в рабочем положении добавляет гибкости в настройке под личные предпочтения каждого пользователя.
Крепкий каркас: Немонолитный каркас в сочетании с хромированной стальной крестовиной увеличивает срок службы кресла, гарантируя его надежность и стабильность.
Ролики для паркета: С диаметром штока 11 мм позволяют использовать кресло на различных поверхностях без опасности повредить их.
Универсальность: Способность выдерживать нагрузку до 120 кг и регулировка под различный рост (до 200 см) делают это кресло идеальным выбором для широкого круга пользователей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина470 мм
- Высота1110/1210 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес10,2 кг
- Материалткань, сетка
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки815 мм
- Высота упаковки591 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки11.63 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет