Офисное кресло Ultra T, сетка черный

8 оценок

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Офисное кресло Ultra T, сетка черный

4.6
9 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обивка: ткань + сетка
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 11,5кг
Объем: 0,11м3

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Основные характеристики

  • Высота1110/1210 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасасталь
  • Ширина470 мм
  • Вес11.5 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Цветчерный

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