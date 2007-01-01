Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой
11 оценок
7 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 1Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 2Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 3Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 4Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 5Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 6Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 7Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 8Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 9Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 10Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 11Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 12Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 13Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой - фото 14
NEW

Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой

Артикул: CH-083-603
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота840/940 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей!

Обивка кресла выполнена из износостойкой прочной сетки на спинке и мягкой, надёжной ткани TW на сиденье. Такая ткань не только долговечна, но и легко чистится, хорошо пропускает воздух.
Наполнитель сиденья – высококачественный поролон, который даже при активном использовании долго сохраняет форму и остаётся упругим.
Спинка анатомической формы обеспечивает поддержку поясницы и способствует формированию правильной осанки.
Подлокотники при необходимости можно откинуть вверх, чтобы они не ограничивали движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!
Подарите ребенку комфорт и правильную осанку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота840/940 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик, поролон
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.40 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Криптос с регулировкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Криптос с регулировкой

43
Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, серый

78
Фотография товара Кресло поворотное, оранжевый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное, оранжевый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Кресло поворотное, оранжевый, сетка

94
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой

8
В наличии 71 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет желтый

13
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет светло-серый

14
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло Bliss от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bliss, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Кресло Bliss

15
Фотография товара Кресло поворотное Twiny, розовый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Twiny, розовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Кресло поворотное Twiny, розовый, ткань

8
Фотография товара Кресло ЛОЛО Space от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Space, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло ЛОЛО Space

13
Фотография товара Стул детский Avenue, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский Avenue, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Стул детский Avenue, мятный

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Новогодний колпак 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена

Новогодний колпак 01

39
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от96014
1 110 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец

10
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, синяя

30
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол 02, спандекс, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс, оранжевый

33
Фотография товара Каркас стула Topas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Topas, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Каркас стула Topas

6
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см

7
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза

32
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36

Другие товары из раздела детские стулья

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый

14
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый

5
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой

15
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Комплект детской мебели Pet collection set, произведённого компанией ChiedoCover
от81 790

Комплект детской мебели Pet collection set

7
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый

26
Фотография товара Табурет детский Asylum, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Asylum, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Asylum, светло-серый

12
Фотография товара Табурет детский Asylum, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Asylum, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Asylum, голубой

6
Фотография товара Табурет детский Vial, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Vial, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
490

Табурет детский Vial, мятный

7
Фотография товара Стул детский Avenue, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский Avenue, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Стул детский Avenue, розовый

12
New
Фотография товара Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой

10

Товар в корзине

Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, голубой
7 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Новогодний колпак 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена

Новогодний колпак 01

39
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от96014
1 110 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец

10
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, синяя

30
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Акции для вас

Новость от 28.11.2022 Модная классика - Гусиная лапка
Модная классика - Гусиная лапка

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.11.2022 Выбираем офисный диван
Выбираем офисный диван

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.10.2019 Спецпредложение для гостей выставки «PIR-EXPO»
Спецпредложение для гостей выставки «PIR-EXPO»

PIR EXPO крупнейшее в России профессиональное мероприятие в сфере HoReCa, собирающее лучших экспертов и специалистов, задающее новые тренды индустрии гостеприимства.