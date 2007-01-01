Характеристики товара
Описание
Детское кресло идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей!
Обивка кресла выполнена из износостойкой прочной сетки на спинке и мягкой, надёжной ткани TW на сиденье. Такая ткань не только долговечна, но и легко чистится, хорошо пропускает воздух.
Наполнитель сиденья – высококачественный поролон, который даже при активном использовании долго сохраняет форму и остаётся упругим.
Спинка анатомической формы обеспечивает поддержку поясницы и способствует формированию правильной осанки.
Подлокотники при необходимости можно откинуть вверх, чтобы они не ограничивали движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!
Подарите ребенку комфорт и правильную осанку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота840/940 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Материалпластик, поролон
- Материал сиденьяткань, сетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.40 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет