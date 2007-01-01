Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый
14 оценок
7 090
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 1Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 2Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 3Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 4Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 5Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 6Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 7Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 8Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 9Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 10Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 11Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 12Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 13Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 14Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 15Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 16Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый - фото 17
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, серый

Артикул: CH-083-609
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота840/940 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Детское кресло идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей!

Обивка кресла выполнена из износостойкой прочной сетки на спинке и мягкой, надёжной ткани TW на сиденье. Такая ткань не только долговечна, но и легко чистится, хорошо пропускает воздух.
Наполнитель сиденья – высококачественный поролон, который даже при активном использовании долго сохраняет форму и остаётся упругим.
Спинка анатомической формы обеспечивает поддержку поясницы и способствует формированию правильной осанки.
Подлокотники при необходимости можно откинуть вверх, чтобы они не ограничивали движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!
Подарите ребенку комфорт и правильную осанку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота840/940 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик, поролон
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.34 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
