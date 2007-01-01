Характеристики товара
Описание
Кресло компактного размера с повышенной прочностью. Эргономичная спинка снижает усталость и увеличивает продолжительность комфортной работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- Высота800/940 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья430/570 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет