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Настоящее фото товара Кресло Астик Б/П, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Астик Б/П, черный
15 оценок
4 290
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Астик Б/П, черный

Артикул: CH-088-212
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800/940 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло компактного размера с повышенной прочностью. Эргономичная спинка снижает усталость и увеличивает продолжительность комфортной работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800/940 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья430/570 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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