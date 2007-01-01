Характеристики товара
Описание
Кресло Свен воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Свен создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина710 мм
- Ширина700 мм
- Глубина610 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет