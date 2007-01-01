Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый
40 оценок
28 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый - фото 1Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый - фото 2Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый - фото 3Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый - фото 4Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый - фото 5

Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый

Артикул: CH-028-167
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина710 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей
Фотография товара Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Свен воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Свен создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина710 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Алекс с резьбой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс с резьбой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Алекс с резьбой

32
Фотография товара Кресло груша Рикард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло груша Рикард, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Кресло груша Рикард

38
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард

36
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник

40
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр серый Велутто 32/бирюза Велутто 20, морилка черная, 63 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия барное, велюр серый Велутто 32/бирюза Велутто 20, морилка черная, 63 см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49069
46 160 ₽

Полукресло Лилия барное, велюр серый Велутто 32/бирюза Велутто 20, морилка черная, 63 см

66
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 870
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Серый

12
  • серый
  • коричневый
  • зеленый
  • бордовый
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/графит

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Серый

13
Фотография товара Кресло Finer, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Finer, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, белый букле

11
Фотография товара Кресло Atom RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Atom RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Atom RCH, черный

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Логан СН, велюр, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, зелёный

11
В наличии 52 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Стул Solomon крутящийся белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся белый, черный

15
  • серый, черный
  • белый, черный
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл

11
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые

42
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Патрус, бордовый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Патрус, бордовый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
4 19017
4 990 ₽

Стул обеденный Патрус, бордовый, шенилл

9
  • коричневый
  • светло-серый
  • бордовый
  • терракот
В наличии 8 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Маринет, велюр, светло-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, светло-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Маринет, велюр, светло-сиреневый

26
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Вертекс, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Терра Вертекс

8
В наличии 50 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные

94
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото

5
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
  • оранжевый
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
Фотография товара Кресло Варело, велюр темно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр темно-красный

35
Фотография товара Кресло Немо, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Немо, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от123 890
Оптовая цена

Кресло Немо, черное

36
Хит
Фотография товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар

12
  • серый, черный
  • черный
Распродажа
Фотография товара Кресло Вэйл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 29019
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Вэйл бежевый

26
  • бежевый
  • серый
  • темно-серый
  • белый
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Black

15
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
В наличии 89 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр красный

15
Фотография товара Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех

7
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, коричневый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, коричневый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, коричневый, белый, велюр

6
Фотография товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Кресло Кэйт, ткань, экокожа, чёрный

5
  • коричневый, черный
  • черный
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый
Кресло СВЭН ЧЕИР, оранжевый
от 28 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Логан СН, велюр, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, зелёный

11
В наличии 52 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Стул Solomon крутящийся белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся белый, черный

15
  • серый, черный
  • белый, черный
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл

11
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности