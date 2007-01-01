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Настоящее фото товара Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки
26 оценок
3 09054
6 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки - фото 1Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки - фото 2Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки - фото 3Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки - фото 4Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки - фото 5Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки - фото 6Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки - фото 7
Распродажа

Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, белый, деревянные ножки

Артикул: CH-008-571
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул Eames Bon - это мебель с чрезвычайно оригинальной формой, которая не оставит вас равнодушным. Сиденье выполнено из литого полипропилена обтянутого эко кожей, ножки и опоры из массива бука. Дополнительный комфорт придаёт мягкая вставка в сиденье из ППУ, для тех, кто хочет больше комфорта, чем в классическом Eames. Стул Eames Bon создан не только для жилых помещений, он также станет отличным выбором для ресторана, кафе, отеля или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки6.4 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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