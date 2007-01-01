Характеристики товара
Описание
Стул Eames Bon - это мебель с чрезвычайно оригинальной формой, которая не оставит вас равнодушным. Сиденье выполнено из литого полипропилена обтянутого эко кожей, ножки и опоры из массива бука. Дополнительный комфорт придаёт мягкая вставка в сиденье из ППУ, для тех, кто хочет больше комфорта, чем в классическом Eames. Стул Eames Bon создан не только для жилых помещений, он также станет отличным выбором для ресторана, кафе, отеля или офиса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материалпластик, дерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки6.4 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет