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Кресло Eames DAW Барное Patchwork

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Eames DAW Барный хорошо впишется в интерьер скандинавского стиля. Это невероятно удобная и практичная мебель, которая станет отличным дополнением барной стойки. Кресло имеет усиленное крепление и выдерживает нагрузки до 150 кг, оно мягко поддерживает спину, имея оптимальные размеры для комфортного использования продолжительное время.

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Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина620 мм
  • Материалткань, полипропилен
  • Страна изготовленияКитай
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