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Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EGG CHAIR, красный
37 оценок
59 390
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Реальное изображение товара 1 Кресло EGG CHAIR, красный производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 4 Кресло EGG CHAIR, красный производства ChiedoCover

Кресло EGG CHAIR, красный

Артикул: CH-020-403
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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