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Компьютерное кресло Tomar коричневое

Артикул: CH-035-965
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота спинки690 мм
  • Вес18.6 кг
  • Объем0.191 л
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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