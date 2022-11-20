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Стул барный Wendy

Артикул: CH-050-196
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - букле, материал ножек - металл, цвет черный.

Размер упаковки: 57х52х73 см.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки290 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.22 м3

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