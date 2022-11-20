Характеристики товара
Описание
Материал обивки - букле, материал ножек - металл, цвет черный.
Размер упаковки: 57х52х73 см.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина490 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки290 мм
- Вес5.9 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьябукле
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.22 м3