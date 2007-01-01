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Кресло Gem

Артикул: CH-074-614
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина798 мм
  • Глубина801 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья420 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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