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Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый - фото 1Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый - фото 2

Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый

Артикул: CH-077-290
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Лугано» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в темно-серый (RAL7024) цвет. Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки в тон каркасу - темно-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина980 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1050 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.74 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый
Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый
100 290
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