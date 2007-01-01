Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Kent TM, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Kent TM, экокожа коричневая
32 оценки
13 370
Товар в корзине. Перейти
Кресло Kent TM, экокожа коричневая - фото 1

Кресло Kent TM, экокожа коричневая

Артикул: CH-020-910
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1080/1150 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Atlant AL M, экокожа бежевая
Фотография товара Кресло Atlant AL M, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Kent TM, экокожа кремовая
Фотография товара Кресло Kent TM, экокожа кремовая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Механизм: Топган Мульти
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 17,4 кг
Объем: 0,148м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1080/1150 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для офиса МГ-29 хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-29 хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-29 хром

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69037
5 790 ₽

Стул Самба М, оранжевый, каркас хром

57
Настоящее фото товара Диван Винстон, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена

Диван Винстон, 2-х местный

97
Фотография товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл , произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл

37
Фотография товара Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа

35
В наличии 31 шт.
Фотография товара Диван Коломбо, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Коломбо, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Диван Коломбо, 2х местный

74
Фотография товара Диван Честер 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена

Диван Честер 2х местный

37
Фотография товара Диван Барселона 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Барселона 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от71 290
Оптовая цена

Диван Барселона 2х местный

94
Фотография товара Диван Marchmallow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Marchmallow, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Диван Marchmallow

39
Фотография товара Кресло Bamboo Сетка Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bamboo Сетка Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080
Оптовая цена

Кресло Bamboo Сетка Красный

13
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Настоящее фото товара Кресло Boss T, ткань серая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Boss T, ткань серая

33
  • коричневый
  • серый
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло King M, экокожа коричневая

37
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от32 270
Оптовая цена

Кресло Drift Full M, кожа коричневая

32
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 630
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа серая

43
  • серый
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа черная

36
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Бонд / (brown) сталь + хром /темно- коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Бонд / (brown) сталь + хром /темно- коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена

Кресло офисное / Бонд / (brown) сталь + хром /темно- коричневая экокожа

32
Фотография товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка

50
Фотография товара Кресло офисное / Сиена / бежевый кашемир / алюминий крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Сиена / бежевый кашемир / алюминий крестовина , произведённого компанией ChiedoCover
50 390
Оптовая цена

Кресло офисное / Сиена / бежевый кашемир / алюминий крестовина

46
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09016
13 190 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка бежевая

5
  • черный
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Кресло НейроСит, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло НейроСит, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 690

Кресло НейроСит, светло-коричневый

8

Товар в корзине

Кресло Kent TM, экокожа коричневая
Кресло Kent TM, экокожа коричневая
от 13 370
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности