Характеристики товара
Описание
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 17,4 кг
Объем: 0,148м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина700 мм
- Высота1080/1150 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес15.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет