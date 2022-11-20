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Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Кресло для персонала ГАРДА отличается современным внешним видом, технологичными материалами, позволяющими работать с меньшими нагрузками на позвоночник и с максимально возможным комфортом для тела. Подлокотники регулируются по высоте. Удобный регулируемый по высоте и углу наклона подголовник помогает снять усталость с шеи. Регулируемый по высоте поясничный подпор. Полиуретановые ролики с декоративными вставками под хром защищают пол от повреждения и придают креслу плавное , тихое качение. Кресло ГАРДА обычно выбирают для оснащения статусных офисов, с заботой о своих сотрудниках.Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:16.2
Объем,м3:0,139
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1250 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина470 мм
  • Материалткань, сетка
  • Цветкрасный, белый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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