Характеристики товара
Описание
Вращающееся кресло Хуг – воплощение комфорта, стиля и элегантности. Это идеальное решение для интерьера, выполненного в скандинавском стиле или стиле минимализм.
Эксклюзивная комбинация материалов обивки из приятного на ощупь шенилла на лицевой части и экокожи на задней част придают оригинальность креслу и выделяют его среди других.
Кресло имеет эргономичную высокую спинку и состоит из двух мягких частей. Объемная мягкая внутренняя часть для максимального комфорта обита нежным шениллом, обеспечивая максимальный комфорт. Внешняя часть кресла обита прочной экокожей, а устойчивый металлический каркас делают кресло идеальным для больших нагрузок.
Кресло - идеальный выбор для интерьера в скандинавском стиле, оно вращается на 360 градусов и может быть дополнено удобной оттоманкой для еще большего комфорта. Прочная металлическая ножка черного цвета и трендовые цвета обивки придают креслу элегантный и стильный вид, делая его идеальным акцентом для вашего дома. Дизайн кресла продуман до мелочей, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и эстетическое удовольствие.
Комфортное вращающееся лаунж-кресло создано для комфортного отдыха.
Кресло с высокой спинкой состоит из двух частей. Комбинированная обивка из темно-коричневого велюра на лицевой части и коричневой экокожи на задней части. Объемная мягкая внутренняя часть для максимального комфорта обита нежным шениллом. Каркас кресла обит прочной экокожей. Стильное металлическое основание, это позволяет ему без труда выдерживать большие нагрузки, ножки цвета светлого дерева. Кресло - отличное дополнение для интерьера в скандинавском стиле.
Лаундж-кресло вращается на 360 градусов, и для полного релакса советуем дополнить его удобной оттоманкой.
Прочная металлическая ножка черного цвета и обивка в трендовых цветах придают креслу стильный и элегантный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина930 мм
- Глубина940 мм
- Высота940 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет