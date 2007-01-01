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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Флинт, оранжевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Флинт, оранжевый, черный
11 оценок
5 490
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Кресло компьютерное Флинт, оранжевый, черный - фото 1Кресло компьютерное Флинт, оранжевый, черный - фото 2Кресло компьютерное Флинт, оранжевый, черный - фото 3

Кресло компьютерное Флинт, оранжевый, черный

Артикул: CH-087-337
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота895/990 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Работать Вам будет удобно и приятно с креслом. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений.


Спинка и комфорт: Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а чтобы вам было комфортно предусмотрены удобные подлокотники.
Мобильность и конструкция:Устанавливается кресло на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, при этом не нужно вставать. Крестовина, к которой крепятся ролики, выполнена из прочного пластика.
Настройка и функционал:Выбрать оптимальное положение помогает очень удобный механизм регулировки высоты. Имеется механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Универсальность:Цвет тканевой обивки позволяет установить кресло в любой интерьер. Ограничение по весу на кресло составляет 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота895/990 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
  • Материалметалл, пластик, поролон
  • Материал сиденьясетка
  • Цветоранжевый, черный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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