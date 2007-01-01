Характеристики товара
Описание
Работать Вам будет удобно и приятно с креслом. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений.
Спинка и комфорт: Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а чтобы вам было комфортно предусмотрены удобные подлокотники.
Мобильность и конструкция:Устанавливается кресло на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, при этом не нужно вставать. Крестовина, к которой крепятся ролики, выполнена из прочного пластика.
Настройка и функционал:Выбрать оптимальное положение помогает очень удобный механизм регулировки высоты. Имеется механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Универсальность:Цвет тканевой обивки позволяет установить кресло в любой интерьер. Ограничение по весу на кресло составляет 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина270 мм
- Высота895/990 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья455/550 мм
- Материалметалл, пластик, поролон
- Материал сиденьясетка
- Цветкрасный, черный
- Цвет ножекчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет