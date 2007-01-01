Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Флинт, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Флинт, синий, черный
14 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Флинт, синий, черный - фото 1Кресло компьютерное Флинт, синий, черный - фото 2Кресло компьютерное Флинт, синий, черный - фото 3

Кресло компьютерное Флинт, синий, черный

Артикул: CH-087-339
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота895/990 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Работать Вам будет удобно и приятно с креслом. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений.


Спинка и комфорт: Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а чтобы вам было комфортно предусмотрены удобные подлокотники.
Мобильность и конструкция:Устанавливается кресло на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, при этом не нужно вставать. Крестовина, к которой крепятся ролики, выполнена из прочного пластика.
Настройка и функционал:Выбрать оптимальное положение помогает очень удобный механизм регулировки высоты. Имеется механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Универсальность:Цвет тканевой обивки позволяет установить кресло в любой интерьер. Ограничение по весу на кресло составляет 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота895/990 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
  • Материалметалл, пластик, поролон
  • Материал сиденьясетка
  • Цветсиний, черный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Линеа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Линеа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
57 390

Кресло компьютерное Линеа, черный

7
В пути 14 шт.
Настоящее фото товара Диван Флагман, синий, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Диван Флагман, синий, двухместный

57
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 49032
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное

26
В наличии 690 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Мюнхен 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мюнхен 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 690
Оптовая цена

Диван Мюнхен 2х местный

96
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), голубой

9
Фотография товара Диван Давос, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Давос, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Диван Давос, 2-х местный

36
Фотография товара Стул Rhythm, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Rhythm, красный

7
Новинка
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО МИНК, каркас серебро 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО МИНК, каркас серебро 650, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Диван Сигма, кожзам НИТРО МИНК, каркас серебро 650

12
Фотография товара Стул Rhythm, каркас хром, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, каркас хром, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Rhythm, каркас хром, темно-синий

8
Фотография товара Диван Пан 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Пан 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 290
Оптовая цена

Диван Пан 2х местный

72

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Рим, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Кресло Рим, экокожа

9
Настоящее фото товара Кресло Танго 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло Танго 2ДС

8
Распродажа
Фотография товара Кресло Этна коричневое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна коричневое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 79011
29 990 ₽

Кресло Этна коричневое, основание золото

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Sable, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 890

Кресло компьютерное Sable, черный

11
В пути 641 шт.
Фотография товара Кресло офисное Скейм, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Скейм, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Кресло офисное Скейм, черный, серый

8
Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Хайдаут, кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Офисное кресло для руководителей Хайдаут, кирпичный

5
В наличии 26 шт.
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Коре, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Коре, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Кресло офисное ТопЧеирс Коре, серый, белый

11
В наличии 349 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло ЕР-710 ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЕР-710 ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Кресло ЕР-710 ткань черный

12
В наличии 145 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-629 LTU-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-629 LTU-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Кресло College CLG-629 LTU-C Black

10
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Лапис, оранжевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло компьютерное Лапис, оранжевый, хром

11

Товар в корзине

Кресло компьютерное Флинт, синий, черный
Кресло компьютерное Флинт, синий, черный
5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Линеа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Линеа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
57 390

Кресло компьютерное Линеа, черный

7
В пути 14 шт.
Настоящее фото товара Диван Флагман, синий, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Диван Флагман, синий, двухместный

57
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 49032
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант черное

26
В наличии 690 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Мюнхен 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мюнхен 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 690
Оптовая цена

Диван Мюнхен 2х местный

96

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности