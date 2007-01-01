Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, рассчитанное на нагрузку до 120 кг. Обивка изготовлена из прочного, мягкого велюра, устойчивого к истиранию и загрязнениям.Конструкция и функциональность:Для удобства перемещения кресло оснащено колесами, надежно закрепленными в пластиковой крестовине. Также модель имеет широкие и удобные подлокотники. Возможность регулировки высоты позволяет легко адаптировать кресло под пользователей разного роста и комплекции.Универсальность:Офисное кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для работы в офисе. Его конструкция обеспечивает комфорт и поддержку, позволяя длительное время работать за компьютером без дискомфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина270 мм
- Высота855/970 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья440/535 мм
- Материалфанера, пластик
- Материал сиденьявелюр
- Цветчерный, темно-серый
- Цвет ножекчерный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет