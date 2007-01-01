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Диван Волна - фото 1

Диван Волна

Артикул: CH-074-763
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Качественные обивочные материалы

2. Может устанавливается как на ролики, так и на стопки

3. Комфортабельное кресло

4. Прекрасно подходит для офисов, холлов, зон отдыха

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Вес18.5 кг
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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