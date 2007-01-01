Характеристики товара
Описание
1. Качественные обивочные материалы
2. Может устанавливается как на ролики, так и на стопки
3. Комфортабельное кресло
4. Прекрасно подходит для офисов, холлов, зон отдыха
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина630 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Вес18.5 кг
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки21.50 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет