Характеристики товара
Описание
Удобное эргономичное геймерское кресло для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.
Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим высоту сиденья.
Материал обивки: износостойкий текстиль.
Быстрая и лёгкая сборка.
Оптимально для пользователей ростом от 120 до 170 см и весом от 40 до 90 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1175/1275 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья425/525 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветкрасный, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.18 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет