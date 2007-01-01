Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Extension, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Extension, черный, красный
15 оценок
9 290
Кресло компьютерное Extension, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Extension, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Extension, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Extension, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Extension, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Extension, черный, красный - фото 6
Кресло компьютерное Extension, черный, красный

Артикул: CH-083-830
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1175/1275 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья425/525 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Удобное эргономичное геймерское кресло для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.

Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим высоту сиденья.
Материал обивки: износостойкий текстиль.
Быстрая и лёгкая сборка.
Оптимально для пользователей ростом от 120 до 170 см и весом от 40 до 90 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1175/1275 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья425/525 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.18 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

