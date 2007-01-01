Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий
8 оценок
27 890
Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий - фото 1Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий - фото 2Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий - фото 3Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий - фото 4Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий - фото 5

Артикул: CH-080-085
Характеристики товара

Описание

Кресло Morti — воплощение городского дизайна, которое гармонично дополнит интерьер в стиле хай-тек. Благодаря обивке из мягкой экокожи класса Lux, оно создаёт ощущение роскоши и комфорта. Элегантный дизайн кресла делает его отличным дополнением к рабочей обстановке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья500/580 мм
  • Высота спинки740 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-синий

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки340 мм
  • Глубина упаковки855 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

