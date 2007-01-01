Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vast, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Vast, черный, белый
14 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 1Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 2Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 3Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 4Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 5Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 6Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 7Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 8Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 9Кресло компьютерное Vast, черный, белый - фото 10
NEW

Кресло компьютерное Vast, черный, белый

Артикул: CH-083-794
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1080/1175 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья435/530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильное игровое кресло с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел.

В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Яркий дизайн и контрастная отстрочка делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло регулируется по высоте.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1080/1175 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья435/530 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветбелый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.95 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Компьютерное кресло Palamos brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Palamos brown, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Компьютерное кресло Palamos brown

34
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло офисное Ашера от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Ашера, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло офисное Ашера

10
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый

13
Фотография товара Стул Глоу Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Глоу Б/П

14
Фотография товара Кресло компьютерное Пуффи белый/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Пуффи белый/графит, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Пуффи белый/графит

10
Фотография товара Кресло Mint, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Кресло Mint, серый, хром

5
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Hour, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 990

Кресло компьютерное Hour, черный

7
Фотография товара Кресло офисное Roni, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Roni, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 490

Кресло офисное Roni, черный

15
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Headway, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Headway, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Кресло компьютерное Headway, черный

8
В наличии 37 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Giant, черный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Giant, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Кресло компьютерное Giant, черный, желтый

7

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой

8
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/зеленый

26
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Компьютерное кресло Reus белая сетка / хром

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Colossus, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Colossus, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло компьютерное Colossus, черный, красный

7
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
New
Фотография товара Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
21 390

Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый

10
В наличии 207 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Компьютерное кресло Monte dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Monte dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Компьютерное кресло Monte dark grey

46
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло Smart RCHО, оранжевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smart RCHО, оранжевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Кресло Smart RCHО, оранжевый, черный

5
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный

10
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black

10
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey

9
Фотография товара Кресло Глория, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глория, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Кресло Глория, пластик

7
Фотография товара Кресло Freeman Golf от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Golf, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Golf

6
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/бирюзовый

11
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж

15
New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Кресло компьютерное Defense, черный, оранжевый

14
В наличии 22 шт.

Товар в корзине

Кресло компьютерное Vast, черный, белый
Кресло компьютерное Vast, черный, белый
10 290
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой

8
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/зеленый

26
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности