Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечат вам комфортное размещение за компьютером.
Обивка кресла из мягкой и дышащей ткани обеспечивает комфорт в любое время года, не вызывает дискомфорта даже при длительном сидении. Материал легко чистится и сохраняет свою форму и внешний вид.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники обеспечат дополнительный комфорт и возможность подстраивать кресло под свои предпочтения.
В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота1140/1310 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья410/505 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.84 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет