Характеристики товара
Описание
Современное удобное кресло с выраженной эргономикой. Яркие цвета модели позволят подчеркнуть индивидуальность владельца, а также впишутся в любой интерьер!
Обивка кресла изготовлена из экокожи - дышащего материала на хлопковой основе. Внутри кресла плотный поролон. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота930/1025 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья430/525 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.44 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет