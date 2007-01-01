Характеристики товара
Описание
Оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером. Поддержка поясницы и шеи снижает нагрузку на позвоночник, что помогает повысить концентрацию и продуктивность.
Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1160/1260 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.18 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет