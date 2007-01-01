Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Ether, черный, красный
Кресло компьютерное Ether, черный, красный
11 оценок
12 890
Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 7Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 8Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 9Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 10Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 11Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 12Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 13Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 14Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 15Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 16Кресло компьютерное Ether, черный, красный - фото 17
Кресло компьютерное Ether, черный, красный

Артикул: CH-083-751
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером. Поддержка поясницы и шеи снижает нагрузку на позвоночник, что помогает повысить концентрацию и продуктивность.

Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.18 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Кресло компьютерное Ether, черный, красный
Кресло компьютерное Ether, черный, красный
12 890
