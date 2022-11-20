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Кресло Restart легкое - фото 1

Кресло Restart легкое

6 оценок
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Стул Чиф шоколад

Характеристики товара

Описание

колеса - d=50мм пластик обрезиненный

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Страна изготовленияИталия

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