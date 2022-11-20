Характеристики товара
Описание
колеса - d=50мм пластик обрезиненный
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Страна изготовленияИталия
колеса - d=50мм пластик обрезиненный
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Виота 223, Dark Stone
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный
Стул пластиковый Miss Bibi, черный
Стул пластиковый Snow, белый
Стул прозрачный X-Treme S зеленый