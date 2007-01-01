Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Rift, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Rift, черный, красный
14 оценок
16 890
Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 7Кресло компьютерное Rift, черный, красный - фото 8
Кресло компьютерное Rift, черный, красный

Артикул: CH-083-806
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кресло создано с учётом строгих требований к эргономике и функциональности. Его дизайн повторяет форму кресел лучших спортивных болидов планеты. Длительные игровые сессии и офисные будни ещё никогда не были настолько комфортными!

В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть, а мягкая подушка под шею создаст дополнительный комфорт.
Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

