Характеристики товара
Описание
Кресло создано с учётом строгих требований к эргономике и функциональности. Его дизайн повторяет форму кресел лучших спортивных болидов планеты. Длительные игровые сессии и офисные будни ещё никогда не были настолько комфортными!
В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть, а мягкая подушка под шею создаст дополнительный комфорт.
Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1200/1300 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяткань
- Цветкрасный, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки18.50 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет