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Кресло Кусакабе, темно-коричневое

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Кусакабе для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Кусакабе - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

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Основные характеристики

  • Высота1243/1327 мм
  • Высота до сиденья469/553 мм
  • Ширина690 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьясетка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

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