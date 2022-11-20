Товар в корзине. Перейти
Кресло Лима - фото 1Кресло Лима - фото 2Кресло Лима - фото 3Кресло Лима - фото 4Кресло Лима - фото 5Кресло Лима - фото 6Кресло Лима - фото 7Кресло Лима - фото 8Кресло Лима - фото 9Кресло Лима - фото 10

Кресло Лима

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Комфи
Кресло Комфи
Следующий Кресло Лола
Кресло Комфи

Характеристики товара

Описание

Высота: 1010-1140 мм

Ширина: 680 мм

Глубина: 820 мм

Высота до сидения: 430-560 мм

Упаковка: 690 мм*490 мм*985 мм

Производство - Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Кресло Шале велюр бежевыйНастоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99039
35 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Шале велюр бежевый

В наличии 7 шт.
Стул Solar, голубой шениллНастоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9908
6 490 ₽
130Хит

Стул Solar, голубой шенилл

Стул Solar, салатовая рогожкаНастоящее фото товара Стул Solar, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9908
6 490 ₽
13

Стул Solar, салатовая рогожка

Кресло для офиса РОМЕО шоколадНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
12

Кресло для офиса РОМЕО шоколад

Кресло для офиса РОМЕО сиреньНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО сирень, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
13

Кресло для офиса РОМЕО сирень

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2