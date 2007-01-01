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Настоящее фото товара Кресло Rio M, Экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio M, Экокожа черная
39 оценок
16 880
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Кресло Rio M, Экокожа черная - фото 1

Кресло Rio M, Экокожа черная

Артикул: CH-020-874
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1080/1140 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа/ткань
Механизм: мультиблок
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 17,4 кг
Объем: 0,185 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1080/1140 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес15.3 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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