Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Амстердам» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Роуп является гипоаллергенным, прочным, износостойким и устойчивым к ультрафиолету. Приятный на ощупь и напоминает шерстяное плетение. Цвет каркаса – «под дерево», оплетки - зеленый. На ножках стула идут черные пластиковые наконечники (заглушки).Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой зеленого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина770 мм
- Высота735 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес8,7 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет