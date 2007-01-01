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Кресло Амстердам, плетеное из роупа, зеленый - фото 1Кресло Амстердам, плетеное из роупа, зеленый - фото 2

Кресло Амстердам, плетеное из роупа, зеленый

Артикул: CH-076-460
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Амстердам» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Роуп является гипоаллергенным, прочным, износостойким и устойчивым к ультрафиолету. Приятный на ощупь и напоминает шерстяное плетение. Цвет каркаса – «под дерево», оплетки - зеленый. На ножках стула идут черные пластиковые наконечники (заглушки).Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой зеленого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота735 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес8,7 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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