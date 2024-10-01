Характеристики товара
Описание
Стул Archi - это воплощение роскоши и аристократизма. Утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов - это основные черты данной модели. Лицевая часть кресла украшена изящной стежкой, выполненной в технике капитоне, которая придает данной модели яркую индивидуальность и дополнительную мягкость. Archi станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеке, кабинете для переговоров или номера в гостинице.
Каркас
Надежный гнутоклееный каркас из шпона - основа безопасного и спокойного отдыха.
Наполнение
В качестве наполнителя используется высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия.
Опоры
Металлические опоры черного или белого матового цвета. На опорах предусмотрены защитные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина630 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьябархат
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
- Цвет ножекЧерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки35.50 кг