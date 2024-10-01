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Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус - фото 1Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус - фото 2Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус - фото 3Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус - фото 4Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус - фото 5

Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус

Артикул: CH-063-015
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Archi - это воплощение роскоши и аристократизма. Утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов - это основные черты данной модели. Лицевая часть кресла украшена изящной стежкой, выполненной в технике капитоне, которая придает данной модели яркую индивидуальность и дополнительную мягкость. Archi станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеке, кабинете для переговоров или номера в гостинице.

Каркас

Надежный гнутоклееный каркас из шпона - основа безопасного и спокойного отдыха.

Наполнение

В качестве наполнителя используется высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия.

Опоры

Металлические опоры черного или белого матового цвета. На опорах предусмотрены защитные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Цвет ножекЧерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки35.50 кг

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