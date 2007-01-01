Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Nootropic, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Nootropic, фиолетовый
7 оценок
10 090
Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 1Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 2Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 3Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 4Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 5Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 6Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 7Кресло Nootropic, фиолетовый - фото 8
NEW

Кресло Nootropic, фиолетовый

Артикул: CH-084-339
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Описание

Кресло с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветфиолетовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки627 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

