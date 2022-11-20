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Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые - фото 1Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые - фото 2Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые - фото 3Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые - фото 4Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые - фото 5Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые - фото 6

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые

30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой, желтый

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые — выполненные заказы

Фотография товара Стул Тюльпан, велюр красный, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр красный, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Cтул Тюльпан, чёрный велюр, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Cтул Тюльпан, чёрный велюр, цвет ножек-лакФотография товара Cтул Тюльпан, рогожка тёмно-фиолетовая, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Cтул Тюльпан, рогожка тёмно-фиолетовая, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Тюльпан, велюр Bella 18, ножки органика от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр Bella 18, ножки органикаФотография товара Стул Тюльпан, велюр Teddy, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр Teddy, ножки старинный орехФотография товара Стул Тюльпан, Velutto 26, цвет ноже-лак от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, Velutto 26, цвет ноже-лакФотография товара Стул Тюльпан, Camel 09, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, Camel 09, цвет ножек-лак
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