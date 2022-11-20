Характеристики товара
Описание
Подлокотники - Пластик. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW
|Кожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань TW-11 черный, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина640 мм
- Высота1180/1280 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань TW
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия