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Кресло офисное Алпан TW

Артикул: CH-051-441
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - Пластик. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TWКожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань TW-11 черный, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая
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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань TW
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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