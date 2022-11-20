Характеристики товара
Описание
Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань S
|Ткань TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина560 мм
- Высота820/960 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья440/580 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань S
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия