Характеристики товара
Описание
Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW-11 черный
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина640 мм
- Высота1180/1280 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- ОбивкаТкань TW-11 черный
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия