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Кресло офисное Ашшур TW

Артикул: CH-051-444
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TW-11 черныйЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • ОбивкаТкань TW-11 черный
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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