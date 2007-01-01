Характеристики товара
Описание
Сочетание современных технологий и актуального дизайна. Непревзойденная эргономика данной модели не оставляет равнодушным никого.
Каркас выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к износу и неприхотливому в уходе.
Эргономика кресла выдержана на качественном уровне: высокая спинка с интегрированным подголовником, сетчатая спинка, поддерживающая поясницу, сиденье средней жесткости, широкие подлокотники с противоскользящими вставками.
Боковые вставки сиденья выполнены из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации.
Спинка, выполненная из прочной акриловой сетки за счет натяжения и формы каркаса, создает мягкую поддержку спины, не препятствуя циркуляции воздуха.
Середина сиденья обита прочной "дышащей" тканью TW - данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1185/1285 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань, сетка
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.07 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет