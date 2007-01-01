Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Chaos, черная
Кресло офисное Chaos, черная
Кресло офисное Chaos, черная - фото 1Кресло офисное Chaos, черная - фото 2Кресло офисное Chaos, черная - фото 3Кресло офисное Chaos, черная - фото 4Кресло офисное Chaos, черная - фото 5Кресло офисное Chaos, черная - фото 6Кресло офисное Chaos, черная - фото 7Кресло офисное Chaos, черная - фото 8Кресло офисное Chaos, черная - фото 9
Кресло офисное Chaos, черная

Артикул: CH-083-715
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1185/1285 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Характеристики товара

Описание

Сочетание современных технологий и актуального дизайна. Непревзойденная эргономика данной модели не оставляет равнодушным никого.

Каркас выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к износу и неприхотливому в уходе.
Эргономика кресла выдержана на качественном уровне: высокая спинка с интегрированным подголовником, сетчатая спинка, поддерживающая поясницу, сиденье средней жесткости, широкие подлокотники с противоскользящими вставками.
Боковые вставки сиденья выполнены из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации.
Спинка, выполненная из прочной акриловой сетки за счет натяжения и формы каркаса, создает мягкую поддержку спины, не препятствуя циркуляции воздуха.
Середина сиденья обита прочной "дышащей" тканью TW - данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1185/1285 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань, сетка
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.07 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
